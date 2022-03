Dramma sfiorato: investito da un'auto dinanzi ad un bar, è grave San Lorenzo Maggiore: un 78enne in ospedale. Identificato il conducente della macchina

Dramma sfiorato questa mattina a San Lorenzo Maggiore, dove un 78enne è stato travolto da un'auto. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe accaduto all'altezza di un bar che Vittorio F. aveva raggiunto per prendere un caffè.

All'improvviso è stato investito da una Panda il cui conducente non avrebbe fatto nulla, o non ci sarebbe riuscito, per evitare l'impatto con il malcapitato.

Una ipotesi inquietante e da verificare, al centro delle indagini dei carabinieri della Stazione di Guardia Sanframondi, intervenuti sul posto. Attenzione puntata sull'eventuale esistenza di motivi di astio tra l'automobilista e il pensionato.

L'uomo è stato individuato dai militari, che ora ne stanno vagliando la posizione, mentre il 78enne - i familiari hanno nominato l'avvocato Angelo Leone - è stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono state definite gravi.

IN AGGIORNAMENTO