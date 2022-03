Iovino si difende: quelle pistole e la cocaina non sono mie Ordinanza a carico, il 57enne di Montesarchio era stato arrestato in flagranza

La cocaina e le pistole non sono mie. E' stata questa la versione offerta da Marco Iovino (avvocato Vittorio Fucci), 57 anni, di Montesarchio, al gip Maria Di Carlo, chiamato a pronunciarsi sulla convalida dell'arresto in flagranza operato lunedì dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Come si ricorderà, nel corso della perquisizione che aveva accompagnato l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Iovino ed altre persone tirate in ballo da una indagine antidroga, i militari avevano rinvenuto 200 grammi di cocaina, munizioni e due pistole clandestine - una con matricola abrasa, l'altra alterata – e munizioni. Erano avvolti in alcuni stracci custoditi in un vano all'esterno dell'abitazione del 57enne, che ne ha disconosciuto la paternità.