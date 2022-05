Finto nipote la chiama dalla Danimarca: "Nonna, mi servono subito 2mila euro" Pesco Sannita: truffata una pensionata, fallito un altro colpo. Fermati tre napoletani

Le primissime informazioni parlano di almeno un colpo messo a segno – ma non è escluso che ce ne siano stai altri – e di un altro che, fortunatamente, è fallito; e di alcune persone - sarebbero tre, probabilmente napoletane- bloccate dai carabinieri per gli indispensabili accertamenti.

Pomeriggio decisamente movimentato a Pesco Sannita, dove nella trappola dell'ennesima truffa è caduta un'anziana. Le hanno telefonato e lei ha creduto che a parlare con lei fosse un nipote che vive in Danimarca.

La poverina si è sentita chiedere 2mila euro che di lì a poco sarebbe passato a prendere un suo amico. Denaro di cui il finto nipote ha sostenuto di necessitare con urgenza, che la pensionata, non avendolo in casa, è andata a prelevare alle Poste, consegnandolo, infine, all'uomo che si è presentato alla sua porta.

E' invece naufragato, per fortuna, un identico 'assalto' ai danni di un'altra donna in là con gli anni. Un figlio era appena arrivato nella sua abitazione: una circostanza che ha indotto il balordo che le stava parlando al telefono, tessendo la sua squallida tela, ad interrompere la conversazione appena ha capito che quella presenza rappresentata un ostacolo. L'uomo non è però rimasto a braccia incrociate, ha immediatamente dato l'allarme, che ha convigliato nella zona i carabinieri. Fermati tre napoletani, condotti in caserma.