Ragazza trovata senza vita: era mamma da 1 anno. Una lettera alla figlioletta Dramma a Faicchio, l'ipotesi più accreditata è il suicidio

Era da poco rientrata in Italia, dopo aver lavorato per un periodo all'estero. Un lasso di tempo scandito anche dalla nascita di una figlia di poco più di un anno che ora non ha più la sua mamma. Perchè una giovane donna di Faicchio è stata rinvenuta senza vita.

Un dramma sul quale i carabinieri non sembrano aver dubbi: si tratterebbe di un suicidio. La vittima, 22 anni, si sarebbe impiccata in un capannone nel quale erano custoditi attrezzi agricoli, forse dopo aver cercato di ferirsi a morte con un coltello. Per farla finita, ha fissato un capo di una corda ad un gancio e si è lasciata andare nel vuoto.

E' stata la madre a scoprire ciò che era successo: lei era uscita di casa in tarda mattinata, dicendo che avrebbe fatto una passeggiata. Non avendola vista tornare per pranzo, è andata a cercarla. Prima di togliersi la vita, la vittima ha lasciato una lettera indirizzata alla figlioletta.

Una tragedia al centro delle indagini immediatamente avviate dai militari, accorsi sul posto. Niente da fare per la ragazza, inutile ogni soccorso. Il medico legale Umberto De Gennaro ha proceduto al sopralluogo, poi la salma, su ordine del sostituto procuratore Giulio Barbato, è stata trasferita presso l'obitorio del San Pio, dove a fine settimana sarà sottoposta ad autopsia.