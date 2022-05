Vice sindaco morto a 54 anni dopo un'operazione a Roma, due chirurghi a giudizio Il 25 maggio 2020 il decesso di Sabatino Ruggiero, di Bucciano

Due rinvii a giudizio sono stati decisi dal Gup del Tribunale di Roma nell'inchiesta sulla morte di Sabatino Ruggiero, 54 anni, vice sindaco di Bucciano, avvenuta a Roma il 25 maggio del 2020 dopo un intervento chirurgico all'addome all'ospedale Sant'Andrea.

Dovranno affrontare il processo, che partirà il 18 ottobre del 2023, i dottori Marcello Gasparrini (avvocato Fabio Gentili) e Antonio Brescia (avvocato Vincenzo Comi), tirati in ballo da una indagine che inizialmente aveva coinvolto anche altri quattro sanitari, la cui posizione è stata però archiviata.

Come anticipato all'epoca da Ottopagine, l'intervento della Procura di Roma era scattato dopo un riscontro diagnostico - un'autopsia non giudiziaria - operato dal Sant'Andrea, al quale era stato presente il professore Fernando Panarese Panarese, per i familiari della vittima, parti civili con gli avvocati Pasquale Matera ed Ettore Marcarelli.

Secondo una prima ricostruzione, l'autopsia, affidata al medico legale Benedetta Baldari, avrebbe confermato l'esistenza, già emersa durante lo stesso riscontro diagnostico, di una lesione dell'aorta. A seguire, la richiesta di rinvio a giudizio, accolta, dei due chirurghi, che hanno sempre sostenuto di aver agito correttamente, respingendo ogni addebito colposo.