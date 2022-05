Il dramma. Domani l'addio alla 22enne che ha rinunciato al suo futuro La tragedia di Faicchio

L'addio è in programma domani pomeriggio, alle 15.30, quando nella chiesa Ave Gratia Plena di Faicchio saranno celebrati i funerali. Sarà il momento di cesura di una tragedia sconvolgente che ha pesantemente turbato l'opinione pubblica. Togliersi la vita è una scelta sempre terribile, farlo a 22 anni, lasciando per sempre una bimba di soli 13 mesi, lo è ancora di più.

Una considerazione che non contiene, né potrebbe, alcun giudizio, ma è solo il riflesso inevitabile del gesto compiuto da una giovane donna che ha rinunciato al suo futuro, alla possibilità di veder crescere la propria bambina. La sua, come capita sempre, è una storia che interroga anche le nostre coscienze, la nostra capacità di cogliere i segni del disagio ed intervenire per offrire supporto a chi ne ha bisogno.

Non è semplice, ma lo sforzo individuale e, soprattutto, una efficiente rete di assistenza dovrebbero contribuire ad evitare, o almeno limitare, il ripetersi di simili drammi. Incrociando le richieste di chi chiede aiuto e di quanti non lo fanno, convinti di poter risolvere da soli il conflitto interiore che ne mina l'esistenza. Lei aveva 22 anni.