Scontro tra tre auto lungo la Telesina, feriti e paura Ancora un incidente stradale lungo la trafficata arteria

E' di due feriti, di cui uno trasportato in ospedale, il bilancio di un incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la statale 372 Telesina, tra gli svincoli di Ponte e Paupisi. Tre i mezzi coinvolti in quello che, secondo una prima ricostruzione, dovrebbe essere un tamponamento a catena a ridosso del semaforo che regola il traffico in corrispondenza dei lavori in corso per il rifacimento stradale. Violento l'impatto tra una Citroen C3, danneggiata pesantemente, un furgone e un'altra auto sulla quale viaggiava una donna trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto le ambulanze dell'Unità di rianimazione del 118 Croce Rossa e della Misericordia 118 di Benevento. Traffico rallentato per consentire le operazioni di soccorso. Per la donna si è reso necessario il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate nell'urto.