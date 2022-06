Scontro frontale a Solopaca, sei feriti e due mezzi distrutti FOTO - Una persona in codice rosso. Incidente anche lungo il Raccordo di Benevento

Giornata caratterizzata, purtroppo, dagli incidenti stradali quella di oggi nel Sannio. Dopo l'automobilista investito da alcune lastre di vetro lungo l'Appia, nel pomeriggio altri due sinistri a Solopaca e lungo il raccordo autostradale di Benevento.

Quello più grave in via Bebiana a Solopaca, dove un Furgone Iveco con a bordo cinque persone si è scontrato frontalmente con una Dacia Duster guidata da una donna. Il bilancio parla di sei persone trasportate in ospedale, di cui una in codice rosso trasferita al San Pio di Benevento dall'ambulanza dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa. Sul posto altre 4 ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori hanno estratto i malcapitati dai due veicoli e li hanno poi trasferiti sia al Rummo che al Fatebenefratelli di Benevento. Resta ora da accertare la dinamica del sinistro.

Negli stessi minuti, intorno alle 18, la conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo dell'auto, forse dopo essere stata urtata da un mezzo pesante. L'utilitaria è finita contro il guardrail. Nessuna grave conseguenza, per fortuna, in questo caso. Necessario l'intervento di un'ambulanza e degli agenti della Polizia stradale. Traffico in tilt per alcuni minuti, tempo necessario per le operazioni di soccorso e per la rimozione della Panda incidentata.