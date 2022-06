Statale Appia. Lastre di vetro colpiscono una Nissan, un ferito e tanta paura FOTO - Incidente stradale a contrada Epitaffio di Benevento. Traffico in tilt

Momenti di autentica paura quelli vissuti dagli automobilisti nella tarda mattinata di oggi lungo la statale Appia, alla contrada Epitaffio, di Benevento, per alcune lastre di vetro finite su un'auto. Ferito il conducente alla guida di una Nissan Quashquai sulla quale sono finiti i materiali che erano trasportati da un camion. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia stradale di Benevento, i carabinieri e le ambulanze del 118. Complicato per i soccorritori arrivare sul luogo dell'incidente a causa del traffico che a quell'ora è sempre sostenuto anche a causa del restringimento della carreggiata per via dei lavori di rifacimento dei marciapiedi.

I soccorritori hanno estratto il malcapitato dall'abitacolo dell'auto e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Una delle lastre di vetro si è infatti conficcata alla base del parabrezza.saranno Urali indagini della polizia stradale, che hai effettuato i rilievi, a determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.