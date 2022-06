Sotto processo per tre anni, assolto. Il motivo? Uno scambio di persona La sentenza per Antonio Spagnuolo, 26 anni, di Benevento, titolare di una impresa

Per tre anni è rimasto impigliato in una storia nella quale non sarebbe mai dovuto finire. Perchè non lo aveva mai riguardato. Ma, per vedere riconosciuta la sua totale estraneità a ogni addebito, ha dovuto attendere fino a questa mattina, quando il giudice Simonetta Rotili lo ha assolto per non aver commesso il fatto.

Il motivo? Uno scambio di persona. Un errore attestato da un tecnico del Comune di Benevento, che ha ammesso che Antonio Spagnuolo, 26 anni, di Benevento, non c'entrava un fico secco con le accuse di realizzazione abusiva e falsa dichiarazione contestate rispetto ad alcuni lavori di ampliamento di un garage eseguiti in sanatoria.

Era stato chiamato in causa come legale rappresentante di una ditta che non aveva mai curato quell'intervento, affidato ad un'altra impresa. Un dato che non gli aveva evitato il coinvolgimento in una indagine sfociata in un decreto penale di condanna al quale si era opposto il suo difensore l'avvocato Antonio Leone. Da qui il processo, nel corso del quale, su richiesta della difesa, è stato ascoltato il dipendente di Palazzo Mosti, che ha riconosciuto l'errore. Non era lui, ma un altro. Capita anche questo.