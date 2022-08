Ore d'ansia per un 49enne pizzaiolo di cui non si hanno più notizie L'uomo si è allontanato da San Marco dei Cavoti

Sono ore di ansia quelle che i familiari e la comunità di San Marco dei Cavoti stanno vivendo per Pasquale Bianco, 49 anni, pizzaiolo, di cui da ieri non si hanno notizie. L'allarme è stato lanciato sui social dal sindaco Angelo Marino, che ha invitato tutti a segnalare se hanno notato l'uomo transitare in qualche zona a bordo della sua Jeep Cherokee, con la quale si è allontanato.

Numerosi i messaggi su fb: “Pasquale, grande pizzaiolo,ti abbiamo ammirato - ha scritto una persona che lo conosce- nel preparare le pizze con sveltezza e maestria,ci sei sembrato un ragazzo posato,sereno e un tenace lavoratore, ma sii forte,coraggioso,ritorna a casa dai tuoi figli, da tua moglie e non fare piangere i tuoi genitori. Ritorna ti aspettiamo tutti.

Non prendere decisioni di non ritorno, non puoi offuscare la festa della nostra amata Madonna del Carmine, Lei ti e ' accanto e ti aiuterà a ritrovare la serenità di cui hai bisogno. Ma devi ritornare a San Marco,vogliamo vederti portare a spalle la nostra Madonna,mamma di tutti noi".