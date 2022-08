Pasquale ritrovato alla stazione Termini: riconosciuto da una compaesana Lieto fine per il caso del 49enne di San Marco dei Cavoti

E' stata una compesana a riconoscerlo. Stava accompagnando alcuni amici, alla stazione Termini di Roma si è imbattuto in Pasquale ed ha dato l'allarme. Ha per fortuna un epilogo positivo - l'uomo è stato descritto un po' in stato confusionale ma in buone condizioni- il caso del 49enne piazzaiolo di San Marco dei Cavoti che da due giorni era sparito nel nulla.

Due “pacchetti di sigarette”, “30 euro di gasolio” per la sua Jeep Cherokee e niente cellulare. E senza le medicine di cui ha bisogno. Era andato via così, Pasquale Bianco, facendo temere il peggio per la sua sorte. Fino a questa mattina gli appelli lanciati erano rimasti senza risposta, come le ricerche dell'uomo.

Pasquale sembrava ingoiato dal mistero, solo un silenzio preoccupante, solo l'angoscia dei suoi familiari, della moglie, dei figli. Di una intera comunità, quella sammarchese, che ha sempre apprezzato il 49enne: una persona generosa che, quando è stato necessario, non ha esitato a spendersi per gli altri, a dare una mano a chi era in difficoltà. “Torna a casa, a tutto c'è un rimedio”, gli hanno gridato coloro che gli vogliono bene. Pasquale può nuovamente riabbracciarli.

Al telefono il sindaco Angelo Marino non nasconde la sua emozione: "E' la fine di un incubo".