Dove è finito Pasquale? "Torna a casa dai tuoi figli. A tutto c'è rimedio" Da ieri nessuna notizia del 49enne piazzaiolo di San Marco dei Cavoti

Dove è finito Pasquale Bianco, perchè è scomparso? Sono gli interrogativi che, in un inevitabile crescendo di preoccupazione, sormontano il caso del 49enne pizzaiolo di San Marco dei Cavoti di cui da ieri non si hanno più notizie.

Le ricerche non hanno fin qui dato gli esiti sperati. “Con la Protezione civile e numerosi volontari abbiamo battuto in lungo e in largo il territorio. Continueremo a farlo, anche se è normale che non tutto possa essere subito controllato”, dice il sindaco Angelo Marino, che aveva lanciato l'allarme sui social.

Insomma, a ventiquattro ore di distanza, resta il mistero su Pasquale, sposato e padre di più figli. Si è allontanato a bordo di una Jeep Cherokee, nessuno lo ha più visto. Tantissimi gli appelli lanciati via facebook, nella speranza che possa leggerli

“Torna a casa a San Marco, che tutti noi ti aspettiamo, famiglia, amici e tutto il paese, per la brava e onesta persona che sei”. E ancora: “Torna battagliero più di prima . Hai tanti amici e persone che ti stimano” . Infine: “Ricorda, a tutto c'è rimedio”.