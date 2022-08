Il dramma: sola, trovata morta in casa dopo due mesi E' accaduto a San Nicola Manfredi

L'hanno trovata morta nella sua abitazione, dove è rimasta per circa due mesi prima che qualcuno si accorgesse di lei. Il dramma si è consumato a San Nicola Manfredi, la vittima è una 87enne che viveva da sola in una casa isolata in una frazione alle porte del paese.

Non la si vedeva in giro da un bel pezzo, nessuno aveva avuto più notizie di lei. Ecco perchè – secondo una prima ricostruzione - sindaco, carabinieri e vigli del fuoco, temendo che potesse esserle capitato qualcosa, hanno raggiunto il suo domicilio.

Hanno provato a bussare, a chiamarla, senza ricevere risposta. Comprensibile la preoccupazione. Quando sono entrati all'interno, si sono trovati di fronte una scena terribile. Il corpo della pensionata era in avanzato stato di decomposizione, il segno di un decesso risalente - è l'potesi più accreditata - ad alcune settimane fa.

Su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci, il medico legale Emilio D'Oro ha proceduto ad un sopralluogo ed alla visita esterna della malcapitata, stroncata da un malore che non le ha dato scampo.