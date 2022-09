Serviva la querela della donna, non la denuncia: violenza sessuale, prosciolto Benevento. Non luogo a procedere per un 86enne di Airola. L'episodio nel 2019 a Montesarchio

La Procura ne aveva chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale, per aver molestato una donna. Ma il gup Maria Di Carlo, in linea con quanto sollecitato dalla difesa, ha dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti per difetto di querela: serviva quella, e non la denuncia che la vittima aveva presentato all'epoca ai carabinieri, per cercare di ottenere il processo.

Tutto concluso, a meno di un ricorso in Cassazione della parte civile, rappresentata dall'avvocato Stefano Melisi, per un 86enne di Airola, assistito dall'avvocato Sergio Rando, chiamato in causa da un episodio accaduto il 25 giugno del 2019 a Montesarchio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il pensionato sarebbe entrato negli uffici di una associazione ed avrebbe chiesto ad una 26enne l'ubicazione del centro Enel. Doveva stipulare un contratto, aveva precisato di essere arrivato da Airola in mattinata e di non essere a conoscenza, appunto, della sede da raggiungere. Trovandosi di fronte una persona in là con gli anni, la giovane aveva fornito tutte le informazioni necessarie.

Lui le aveva detto grazie, ma all'improvviso, dopo essersi avvicinato a lei, seduta su uno sgabello, le avrebbe toccato il volto ed avrebbe iniziato a baciarla sulla bocca e sulle guance. Palpeggiandole, infine, un seno mentre la malcapitata cercava di allontanarlo. Impaurita, la poverina l'aveva spinto ed invitato ad andare via. L'83enne l'aveva fatto, a quel punto lei era uscita in strada e si era diretta verso un vicino negozio, dove era scoppiata in lacrime

Vedendola sconvolta, il proprietario le aveva domandato cosa le fosse capitato, quindi l'aveva accompagnata dai vigili urbani. I carabinieri ne avevano raccolto il racconto, avviando immediatamente le ricerche, terminate quando l'anziano era stato individuato all'interno del centro Enel. L'ho solo carezzata per la gentilezza mostrata nei miei confronti, si era giustificato.