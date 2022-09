Perdi il posto se non accetti meno soldi di quelli della busta paga: assolta Una 49enne, legale rappresentane di una società, era accusata di estorsione: il fatto non sussiste

Il Pm aveva chiesto che venisse condannata a 5 anni e 3 mesi, ma il giudice Perrotta l'ha assolta perchè il fatto non sussiste, così come aveva sollecitato la difesa. Era accusata di estorsione, Sonia Pratola (avvocato Antonio Castiello), 49 anni, di Ariano Irpino, chiamata in causa come legale rappresentante della 'Europet srl'. I fatti risalgono al 2011.

Secondo gli inquirenti, attraverso la minaccia consista nel prospettare la perdita del posto di lavoro ad alcune dipendenti se non avessero accettato una retribuzione inferiore a quella indicata nella busta paga, si sarebbe procurata “un ingiusto profitto”corrispondendo stipendi inferiori a quelli previsti.

Un altro capo di imputazione, sempre per estorsione, era invece relativo alla minaccia, rivolta a due lavoratrici, di perdere il posto se non avessero sottoscritto una lettera di dimissioni in bianco all'inizio e durante il posto di lavoro. Oggi la conclusione del processo, che ha anche fatto registrare la rinncia alla costituzione di parte civile di alcuni dipendenti.