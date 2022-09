"Ha evaso Ires ed Iva per circa 200mila euro": assolto amministratore società Benevento. Mancato raggiungimento della prova, la sentenza per un 39enne

Era accusato di aver evaso Ires ed Iva per poco meno di 200mila euro, ma è stato assolto per il mancato raggiungimento della prova. E' la sentenza del Tribunale per Vasile Andrei (avvocato Alfredo Lo Pilato), 39 anni, origini rumene, residente a Cerignola, tirato in ballo da una inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo e della guardia di finanza su fatti accaduti a Benevento nel 2015.

Secondo gli inquirenti, l'imputato, amministratore unico della 'Biosud srl', per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non avrebe presentato le relative dichiarazioni per l'anno 2014. Da qui il processo, concluso con l'accoglimento della richiesta della difesa, che aveva fatto notare come sia dal materiale raccolto durante le indagini, sia dal dibattimento sarebbe emerso “un calcolo erroneo del reddito prodotto, senza tener conto delle perdite e dei costi che vanno considerati per determinare il reddito lordo fiscale, rilevante ai fini penali, rispetto al reddito lordo civile. Non sarebbe stata dunque raggiunta la prova che il notevole volume di affari prodotto avrebbe effettivamente determinato una base imponibile dalla quale calcolare Ires e Iva che andava ben oltre la soglia di punibilità”.