Tragedia Cervinara. La Valle Caudina si ferma. Stop eventi a Montesarchio Damiano: "Impensabile permettere eventi conviviali. Siamo vicini alla comunità cervinarese"

Cena in fiore rinviata a Montesarchio: l'evento non si terrà, in segno di doveroso rispetto e vicinanza alla comunità di Cervinara sconvolta dalla tragedia di questa notte, con due ragazze che hanno perso la vita in un incidente stradale

Il sindaco Franco Damiano spiega: "La comunità caudina non può che fermarsi per la tragedia che ha colpito due famiglie: due giovani ragazze, brillanti, professioniste che frequentavano la nostra comunità essendone parte attiva. Impensabile far svolgere eventi ludici e conviviali in presenza di tragedie di questa portata. La Città Caudina ora non può far altro che stringersi attorno alle famiglie delle ragazze a tutta la comunità cervinarese. Ringrazio la grande comunità montesarchiese per la sensibilità, la comprensione e la vicinanza che sin da subito ha mostrato per chi è stato colpito da tale immane tragedia".