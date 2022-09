A bordo di una Mercedes limousine, in Tribunale spunta l'avvocato Carlo Taormina A Benevento per sollevare una questione di legittimità costituzionale

La sua presenza non poteva passare inosservata. Arrivato a bordo di una Mercedes modello limousine con relativo autista, l'avvocato Carlo Taormina è stato immediatamente riconosciuto appena ha messo piede in Tribunale. Impossibile che accadesse diversamente ad un professionista che, al di là della fama acquisita nelle aule giudiziarie, è molto noto agli utenti del piccolo schermo, per essere stato impegnato in tantissimi casi di cronaca, come il delitto di Cogne, rimbalzati nelle case attraverso le immagini della tv ed i talk show. Inevitabile la curiosità, accompagnata ancha dalla richiesta di foto e selfie

Il legale era atteso al primo piano per un incidente di esecuzione che è però saltato per l'assenza del giudice: se ne riparlerà il 21 novembre, quando Taormina solleverà una questione di legittimità costituzionale – in soldoni – rispetto alla contestazione di peculato a quanti, incaricati di pubblico servizio, incassano soldi per conto di terzi. E' il caso del suo assistito, Michele Perfetto, chiamato in causa come titolare di una tabaccheria di Benevento, condannato in via definitiva perche non avrebbe versato al Comune, rappresentato dall'avvocato Antonio Leone, oltre 272mila euro (pagamento dei pasti della mensa scolastica), l'importo dal 1 ottobre 2010 al 24 marzo del 2014.