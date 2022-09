La spinge sul letto, le stringe le mani al collo: deve stare lontano 100 metri Benevento. Rimesso in libertà il 38enne di Paduli arrestato per tentata estorsione alla madre

Rimesso in libertà dal gip Vincenzo Landolfi, con il divieto di avvicinamento alla madre ed alla sua abitazione, dalle quali dovrà restare ad una ditanza di almeno 100 metri, il 38enne di Paduli, di origini ucraine, arrestato dai carabinieri - era ai domiclliari - per una ipotesi di tentata estorsione.

La decisione è arrivata al termine dell'udienza di convalida, alla quale l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo, non si è presentato.

Come si ricorderà, di fronte al rifiuto della donna di consegnargli una somma di denaro, l'uomo, in stato di ebbrezza, l'aveva spinta sul letto e le aveva stretto le mani al collo. Provvidenziale l'intervento di un'amica della malcapitata, che in questo modo era riuscita a divincolarsi e a chiedere l'intervento dei militari.