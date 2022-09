Convinto che l'ex moglie abbia un altro, la tormenta: condannato un commerciante Benevento: otto mesi, pena sospesa, ad un 49enne accusato di stalking

Otto mesi, pena sospesa, ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore dell'ex moglie, parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Roberto Nuzzo, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante, per un 49enne commerciante di Benevento, accusato di stalking.

Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, l'uomo era stato tirato in ballo da una indagine della Squadra mobile che nel maggio del 2020 era sfociata nel divieto di avvicinamento all'ex coniuge, assistita dall'avvocato Beatrice Ucci, ed ai luoghi che frequenta: una misura che oggi è stata revocata.

Nel mirino degli inquirenti erano finiti i comportamenti che l'allora 47enne avrebbe mantenuto dopo la separazione: convinto che la donna avesse avviato una nuova relazione sentimentale, l'avrebbe molestata e minacciata telefonicamente, controllandone gli spostamenti e le frequentazioni, coinvolgendo anche la figlia minore di 14 anni: un capitolo quest'ultimo dal quale è stato invece assolto.

Comparso dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, aveva attribuito le sue condotte alla rabbia provata quando, a suo dire, aveva saputo che l'ex moglie aveva già un altro prima della rottura del loro rapporto. A seguire, il processo e la sua conclusione con la condanna dell'imputato.