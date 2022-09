Vigili del Fuoco. Tre nuovi Ispettori Antincendio sanniti Si tratta di due vigili coordinatori e un caposquadra che hanno brillantemente superato il concorso

Benevento e l'intero Sannio hanno da sempre vantato una eccellente formazione per i vigili del fuoco impegnati sia presso il comando provinciale di Benevento che altrove. Un'innata attitudine al Corpo dei vigili del fuoco da parte dei giovani sanniti che hanno superato prove e concorsi per entrare a far parte della grande famiglia dei professionisti del soccorso.

Ed oggi è un giorno lieto per quella famiglia che può vantare di tre neo Ispettori antincendio che hanno brillantemente superato il concorso interno.

Si tratta dei vigili coordinatori Davide Palumbo e Maurizio Rapuano, in servizio a Benevento e del caposquadra Roberto Angarano, sempre di Benevento, ma attualmente in servizio a Salerno. Tutti sono stati nominati Ispettori Antincendio dopo aver superato le prove concorsuali. Ed è a loro che arrivano le felicitazioni e gli auguri per una carriera sempre ricca di successi da parte dei colleghi del comando provinciale di Benevento.