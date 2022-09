Appalti della Provincia, Del Mese patteggia. La Rocca parte civile Il 6 ottobre il Gup decide sulla pena concordata di 2 anni e su altre due posizioni

Le loro posizioni erano state stralciate a maggio, quando era stato fissato il processo – partirà il 23 settembre - per venti imputati. Si tratta di Mario Del Mese (avvocati Camillo Cancellario e Cecchino Cacciatore), 44 anni, di Salerno, Antonio Fiengo (avvocato Clemente Biondi), 45 anni, di Ercolano, Gaetano Ciccarelli (avvocato Gaetano Razzino), 65 anni, di Napoli, tre delle ventitrè persone ( e nove società) chiamate in causa dall'indagine del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e dei carabinieri sugli appalti della Provincia che era 'deflagrata' il 24 novembre dello scorso anno, quando era stata eseguita una ordinanza del gip Loredana Camerlengo, che aveva disposto otto arresti in casa e dieci divieti temporanei di contrattare con la pubblica amministrazione. Misure poi attenuate e revocate.

Appuntamento questa mattina dinanzi al gup Maria Di Carlo, che ha rinviato l'udienza, in attesa che venga perfezionato il pagamento della somma dovuta da Del Mese, che ha chiesto di patteggiare la pena, sospesa, di 2 anni.

Finito ai domiciliari, Del Mese, dipendente di una impresa, era stato l'unico degli arrestati a rispondere durante l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale era tornato in libertà. Indicato come intermediario in relazione a due presunte corruzioni per i lavori di miglioramento e riammagliamento tra le strade provinciali - procedura indetta dal Comune di Buonalbergo (anche turbativa) per un importo a base d'asta di 3 milioni-, e quelli di riqualificazione e messa in sicurezza della provinciale 45 Montefalcone - statale 90 bis indetti dalla Provincia (oltre 4 milioni e mezzo di euro), aveva escluso ogni ipotesi corruttiva, sostenendo di non essere stato mai presente a richieste o promesse di denaro, e precisando il suo ruolo tecnico – amministrativo.

A dicembre, poi, era stato protagonista di un ulteriore interrogatorio, secretato, dinanzi al Pm. Il 6 ottobre il giudice deciderà sul suo patteggiamento e sul destino – processo o proscioglimento - di Fiengo e della Eurosaf (con l'avvocato Fabio De Maria). Nelle prossime ore arriverà invece la pronuncia – rinvio a giudizio o non luogo a procedere – per Ciccarelli.

L'udienza è stata scandita anche dalla costituzione di altre due parti civili: la Provincia di Benevento con l'avvocato Giuseppe Marsicano, sostituito dall'avvocato Giovanni Palmieri, e il Comune di Buonalbergo con l'avvocato Gianluca Granato, che si aggiungono alla Provincia di Caserta, all'ex segretario della Rocca Franco Nardone e all'ingegnere della Provincia Stefania Rispoli.