Rubati centinaia di metri di cavi elettrici della pubblica illumiazione Ladri di rame in azione. La rabbia del sindaco Di Cerbo: ora videosorveglianza nell'area

Brutta sorpresa per il Comune di Dugenta e i cittadini della zona di via Lanzi, strada che peraltro viene utilizzata dagli sportivi per correre o camminare, a causa del furto dei cavi elettrici della pubblica illuminazione. Centinaia di metri di fili elettrici rubati sicuramente dalle bande che entrano in azione alla ricerca di rame. I cavi sono stati letteralmente sfilati dai pozzetti elettrici e portati via dai malviventi che subito dopo si sono allontanati dalla zona periferica di Dugenta. L'altra sera, quando le luci non sono entrate in funzione, i tecnici del comune hanno fatto l'amara sorpresa. “Abbiamo immediatamente denunciato l'accaduto ai carabinieri” ha commentato, amareggiato, il sindaco di Dugenta, Clemente di Cerbo che annuncia: “Presto cercheremo di installare nell'area, utilizzata anche da tanti sportivi per correre, telecamere idonee anche per la lettura delle targhe in modo da cercare di individuare e segnalare eventuali situazioni di pericolo”. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini ed il Comune dovrà ora provvedere al ripristino della pubblica illuminazione.