Maltempo, danni e lavoro per i vigili del fuoco nel Sannio Smottamenti, alberi caduti e allagamenti nella zona tra Morcone e la Valle Telesina

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti dislocati in tutta la provincia sannita a causa del maltempo delle ultime ore che ha colpito varie zone della provincia.

In particolare problemi si sono registrati i territori del comune di Morcone e della Valle Telesina.

Per fronteggiare le numerose richieste pervenute alla linea dedicata "115" , su autorizzazione della Direzione Regionale, è stato potenziato il dispositivo di soccorso, mediante richiamo in servizio di personale libero.

I pompieri hanno recuperato una Fiat Panda finita in un dirupo dopo uno smottamento alla località Ratello di Morcone.

Allagamenti, smottamenti e alberi caduti a causa dell'acquazzone violento di questa mattina che ha anche colpito le zone di Cerreto Sannita dove un torrente è esondato creando problemi alla viabilità, Pietraroja e Cusano. Fortunatamente non si registrano feriti ma, in alcuni casi, solo danni alle cose.