Errore sul sito del Csm: il giudice Pellecchia presidente di sezione ad Avellino La precisazione

La notizia – vedi la foto – è stata pubblicata sul sito istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Ma contiene un errore - può capitare -, perchè il giudice Sossio Pellecchia è stato nominato presidente di sezione del Tribunale di Avellino, dove opera già, e non del Tribunale di Benevento, come scrive il portale. E come avevamo riportato.

Un errore non di chi scrive, del quale prendiamo atto, scusandoci con i lettori.