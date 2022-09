Bimbo estratto morto dal grembo della madre, assolte tre ostetriche del San Pio La sentenza: il fatto non sussiste

Assolte perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del giudice Perrotta al termine del processo a carico di Ida Pugliese, Iolanda Tucci e Marcella De Cillis- sono state difese dagli avvocati Antonio Leone e Carmine Monaco –, tre ostetriche del San Pio chiamate in causa per la morte del neonato che il 25 maggio del 2014 era stato estratto senza vita dal grembo della madre: il primogenito che una coppia di Cervinara aveva scelto di chiamare Angeloantonio.

Secondo gli inquirenti, le tre ostetriche, “ in servizio dal 8 alle 14 del 25 maggio, nonostante la prescrizione dei medici presente in cartella, di eseguire alla paziente tracciati tococardiografici tre volte al giorno, con intervallo di 4-8 ore”, avrebbero disatteso la disposizione. L'accusa riteneva che non avrebbero effettuato alcun monitoraggio sia materno che fetale - “dall'ultimo monitoraggio delle 4.20 del mattino e fino alle ore 14.57 erano trascorse circa 11 ore”- che “avrebbe consentito un riconoscimento della sofferenza fetale ed un tempestivo taglio cesareo”. Un addebito che le tre ostetriche avevano sempre respinto, rivendicando la correttezza del loro operato.

La donna, all'epoca 27enne, si era ricoverata per partorire il piccolo. Gli accertamenti non avevano restituito problemi di sorta, ma dopo un ulteriore monitoraggio, era emersa una terribile realtà: il cuoricino del bimbo si era fermato per sempre.

Un dramma al centro di una inchiesta che inizialmente aveva chiamato in causa sette tra ginecologi ed ostetriche, ma non le attuali imputate, tirate in ballo dopo una consulenza disposta nel corso della camera di consiglio fissata dopo l'opposizione dei genitori alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pm, e successivamente decisa dal Gip, nei confronti dei sette indagati iniziali. Oggi la discussione: il Pm aveva proposto la condanna a 6 mesi, i difensori l'assoluzione con formula piena delle loro assiste, con conclusioni che il giudice ha accolto.