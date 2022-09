"Ha rubato corrente per migliaia di euro", assolta una 62enne di Benevento La sentenza: non ha commesso il fatto. Fatti contestati anche ad altre due persone

E' stata assolta per non aver commesso il fatto, per non aver rubato decine di Kw di energia elettrica. E' la sentenza pronunciata dal giudice Daniela Fallarino, che ha accolto le conclusioni della difesa, al termine del processo nei confronti di una 62enne di Benevento, all'epoca legale rappresentante di una caffetteria al rione Libertà. Assistita dall'avvocato Diego Cavalieri, la donna era stata tirata in ballo da una indagine che aveva chiamato in causa anche altre due persone che risiedono nello stesso stabile, che hanno scelto un rito alternativo.

A lei venivano addebitati fatti che si sarebbero verificati da agosto a novembre del 2016. Un arco temporale nel quale si sarebbe impossessata di corrente per oltre 11mila euro: un importo contestato complessivamente anche ad uno degli altri imputati per il periodo giugno 2015-agosto 2016. Minore, invece, la cifra prospettata a carico del terzo.

In particolare, il furto di energia sarebbe stato messo a segno attraverso un allaccio abusivo alla montante alimentatrice del misuratore di Enel distribuzione. Un'accusa che per la 62enne è, come detto, caduta.

(foto di repertorio)