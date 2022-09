Piove a dirotto, anche il cielo è incazzato Pensieri in libertà

Tutti zitti, c'è il silenzio elettorale. Meglio non parlare, ma scrivere si può. Anzi no: meglio starsene buoni buonini, magari qualcuno si sente chiamato in causa ed alza il sopracciglio.

E poi, diciamocela tutta, è preferibile evitare di prendere posizione per questo o quell'altro, in attesa dei risultati. Quando sarà possibile, con un bel po' di faccia tosta, sorridere ai vincitori, professarsi loro seguaci, ricordare, anche se non è stato così, che li abbiamo votati. Piove, è buio o quasi. Chissà se anche in questa occasione vale il detto che elezione bagnata è elezione fortunata.

Mah, valli a scrutare gli astri, inutile strofinare con ossessione la palla di vetro per sapere come andrà. Basta aspettare ancora poche ore, poi gli show televisivi dispenseranno in lungo ed in largo exit poll e numeri veri che metteranno in un angolo i sondaggi. Me li immagino le facce di coloro ai quali sono stati commissionati, incroceranno le dita e spereranno ardentemente che le loro previsioni, e non quelle dei concorrenti, si rivelino più o meno azzeccate.

La pioggia continua a cadere, la temperatura si è abbassata, ci sarà altra gente, oltre a quella solita, che preferirà starsene a casa e non raggiungere il seggio? Boh, di certo c'è che chi non esercita il diritto-dovere di scegliere è un po' meno legittimato, avendo rinunciato a dire la propria, ad avanzare critiche.

Calmi, è evidente che anche l'astensione ha un valore politico, come testimonianza di una disaffezione che dura da tempo. Tanto non cambierà nulla, è il refrain più gettonato.

Non dovrebbe essere così, ma i precedenti inducono a pensare in questo modo soprattutto coloro che non hanno mai chiesto nulla ai temporanei rappresentanti del potere. Perchè vivono del loro lavoro, non hanno mai fatto parte delle schiere dei clientes, non anelano ad incarichi e nomine a tutti i livelli.

Farebbero carte false per una scuola che insegni veramente, una sanità che funzioni ovunque, una amministrazione pubblica efficiente, un sistema di protezione sociale che valga per tutti: lavoratori dipendenti e non.

Piove, anche il cielo è incazzato.