Sesso a pagamento, "Irene" deve andar via dal Sannio. Sequestrata la sua casa Benevento. Divieto di dimora per una 46enne colombiana, indagine della Mobile

Non può dimorare nella provincia di Benevento, l'appartamento nel quale in una contrada del capoluogo sarebbe stata esercitata l'attività di prostituzione è stato sequestrato. Sono le misure disposte dal gip Pietro Vinetti a carico di una 46enne di nazionalità colombiana – conosciuta come “Irene” -, finita nel mirino di una indagine del pm Giulio Barbato e della Squadra mobile.

Gli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo le avevano fatto visita lo scorso 9 aprile, quando avevano sorpreso due cittadine sudamericane ed un 50enne della città che stava attendendo il suo turno. Quest'ultimo, dopo aver fornito le proprie generalità, era stato costretto ad andar via a capo chino, imprecando alla malasorte.

Difesa dall'avvocato Albina De Nisi, la 46enne, proprietaria dell'immobile, era stata denunciata per una ipotesi di favoreggiamento della prostituzione: una contestazione alla quale si era aggiunta quella di detenzione illegale di munizioni, prospettata perchè nel corso della perquisizione era stata rinvenuta una cartuccia calibro 9 parabellum.

Il blitz era scattato dopo le segnalazioni di alcuni residenti, relative al continuo via vai di uomini che, ascoltati come testimoni, avevano ammesso di aver raggiunto quell'abitazione per fare sesso a pagamento (con tariffe dai 50 ai 150 euro). Attirati da annunci e foto esplicite sul web