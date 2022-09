Appalti Provincia, dopo 10 mesi agli arresti Panarese e Pezzella sono liberi Benevento. Non potranno contrattare con la pubblica amministrazione

Tornano in libertà, dopo dieci mesi agli arresti domiciliari, Michelantonio Panarese (avvocato Angelo Leone), 54 anni, sindaco di Buonalbergo e dipendente della Provincia, e Raffaele Pezzella (avvocati Claudio Sgambato e Nando Letizia), 56 anni, di Casal di Principe, tre delle venti persone già a giudizio nell'inchiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e dei carabinieri sugli appalti della Provincia.

La decisione è stata adottata dal Tribunale, che ha applicato ai due imputati – Panarese è il più gravato in termini di capi di accusa – l'interdizione per 12 mesi a contrattare con la pubblica amministrazione. Il collegio giudicante, dinanzi al quale è in corso il processo – prossima udienza il 25 novembre – ha anche revocato la sospensione dai pubblici uffici, con ritorno al lavoro e divieto di occuparsi delle gare d'appalto, per Antonio Sateriale (avvocato Valeria Crudo), 52 anni, di San Giorgio del Sannio.

Nel mirino degli inquirenti sono finite 11 procedure pubbliche di appalto indette e/o gestite dalla Rocca dei Rettori, dalla Provincia di Caserta e dal Comune di Buonalbergo: storie nelle quali sono stati ravvisati, a vario titolo, gli addebiti di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio , emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso ideologico.