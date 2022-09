Spaccio di droga al Triggio, il Pm chiede otto condanne ed un'assoluzione L'indagine dei carabinieri. Il 15 dicembre le arringhe della difesa, poi la sentenza del Tribunale

Otto condanne e un'assoluzione sono state chieste dal pm Maria Dolores De Gaudio nel processo a carico delle nove persone di Benevento tirate in ballo dall'indagine antidroga condotta in città, nel novembre 2013, dai carabinieri del Reparto operativo.

Nel mirino degli inquirenti, un giro di cocaina, hashish, eroina e marijuana che sarebbero stati spacciati soprattutto nel quartiere Triggio.

Queste, in particolare, le pene proposte dalla rappresentante della pubblica accusa: 8 anni a Giuseppe Delli Carri, 35 anni, 7 anni a Vincenzo Del Grosso (con assoluzione da un capo di imputazione), 42 anni; 6 anni a Michele Delli Carri, 59 anni, Cosimo Delli Carri, 38 anni, Giovanni Fallarino, 65 anni, Mario Ferraro, 55 anni; 4 anni a Corrado Musco, 32 anni, e Giuseppina Leone, 48 anni. Infine, assoluzione, per il mancato raggiungimento della prova, per Giuseppe Mucci, 54 anni.

Il 15 dicembre sarà la volta dei difensori: gli avvocati Antonio Leone, Elena Cosina, Giuseppe Caturano, Gerardo Giorgione, Claudio Fusco, Federico Paolucci, poi la sentenza del Tribunale su una inchiesta che aveva già fatto registrare un patteggiamento ed una condanna con rito abbreviato.