Tentano il furto in una casa e scatta l'allarme via WhatsApp, fermato albanese Operazione dei carabinieri che hanno inseguito e bloccato un giovane a Casalduni

Lo hanno fermato i carabinieri di Apice con l'accusa di essere uno delle persone che stavano per mettere a segno un colpo in una casa a Casalduni. I carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato grazie alla collaborazione dei residenti che attraverso una serie di gruppi whatsApp sono riusciti a far scattare l'allarme in tempo al 112.

tutto è accaduto nella serata di ieri alla contrada Ferrarisi. A segnalare cosa stava accadendo è stata la proprietaria della sa finita nel mirino. La prontezza nell’intervento della pattuglia nonché l’efficace utilizzo di un apposito gruppo WhatsApp costituito dai cittadini casaldunesi, hanno consentito attraverso i messaggi postati di raccogliere informazioni circa la localizzazione sul territorio di uno degli autori in fuga. Informazioni 'girate' anche alle pattuglie dei carabinieri. Dopo poco i militari hanno fermato un albanese estraneo al contesto territoriale a bordo di un veicolo, poi sequestrato.