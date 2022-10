Vigili del fuoco. Dopo 36 anni di servizio in pensione caporeparto Gaetano Micco Entrato nel corpo nel 1981 come ausiliario e permanente nel 1986, si congeda caporeparto

E' entrato a far parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come vigile volontario ausiliario nel lontano 1981. Cinque anni dopo quell'esperienza - l'obbligo di leva a quei tempi determinante per i giovani -, il caporeparto Gaetano Micco venne assunto come vigile permanente dopo l'esito positivo ottenuto al concorso. Era il 1986, ed oggi, dopo 36anni e 6 mesi trascorsi al servizio della comunità e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il caporeparto Micco ha raggiunto la meritata pensione dal servizio attivo. Una carriera lunga quella di Gaetano Micco. Primo incarico a Mantova, poi trasferito ai comandi provinciali di Firenze, Potenza per poi ritornare a Benevento dove, nel 2009 ha superato brillantemente il corso da caposquadra. Promosso caporeparto dal primo giorno del gennaio del 2019, Gaetano Micco è rimasto in servizio nel Sannio nel turno di lavoro “D”. Tante le esperienze maturate nella brillante carriera durante la quale il caporeparto Micco ha partecipato alle operazioni di soccorso necessarie dopo numerose calamità naturali in tutta Italia. A lui arrivano gli auguri per una vita sempre ricca di soddisfazioni e di serenità da tutti i colleghi del Turno D e del comando provinciale Vigili del fuoco di Benevento.