Cassa forense, nessun delegato di Benevento: Lonardo fuori per 28 voti I risultati complessivi

Benevento non avrà alcun delegato alla Cassa nazionale forense. I risultati complessivi delle elezioni nei diversi Fori del Distretto della Corte di appello hanno infatti tagliato fuori per 28 voti Antonio Lonardo, che aveva incassato il più alto numero di consensi locali: 669, ai quali se ne sono aggiunti altri 80 sul territorio campano, per un dato finale di 749 voti, contro i 777 voti andati a Liguoro, di Torre Annunziata, l'ultimo dei nove eletti.

Al secondo posto si era piazzato Alberto Mazzeo: per lui 539 voti a Benevento, altri 21 'esterni', per un totale di 560.

Nessun successore, dunque, di Camillo Cancellario, eletto per due volte come delegato, e poi nel Cda della Cassa.

In Campania i nuovi delegati sono, in ordine di consensi, Icomino, Napolitano - Napoli-, Maione - Nola-, Lauro – Napoli Nord -, Santurelli- Avellino -, Gallozzi – Naòpoli -, Manna- Santa Maria Capua Vetere-, Fera – Napoli -, e il già ricordato Liguoro.