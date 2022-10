Docente arrestata, il Pm chiede al Gip di ascoltare il 12enne in forma protetta Benevento. Richiesta di incidente probatorio, a decidere sarà il giudice

Ha chiesto al gip Pietro Vinetti, che dovrà decidere se fissarlo o meno, l'incidente probatorio. E' l'iniziativa adottata dal pm Assunta Tillo, per ascoltare la parte offesa nel corso di un'audizione protetta, presenti tutte le parti, e cristallizzarne le dichiarazioni prima del dibattimento, nell'inchiesta per la quale dallo scorso 10 settembre una 38enne docente di Benevento è agli arresti domiciliari per una ipotesi di violenza sessuale sessuale aggravata ai danni di un alunno di 12 anni della scuola media di un centro della Valle Caudina nella quale insegnava.

A carico della donna, difesa dall'avvocato Angelo Leone, una ordinanza di custodia cautelare che la scorsa settimana il Riesame ha confermato, firmata in una indagine dei carabinieri centrata sui comportamenti che la professoressa avrebbe mantenuto nei confronti del ragazzo – lui ed i suoi genitori sono rappresentati dall'avvocato Paolo Abbate -, con il quale avrebbero instaurato prima un presunto “rapporto di predilezione in classe” poi un presunto “intenso rapporto telematico mediante plurime comunicazioni via whatsapp (messaggi, video e audio), inviandogli e chiedendogli di inviare a sua volta fotografie a contenuto esplicitamente sessuale, avviando conversazioni di esplicito contenuto sessuale”.

Quando era comparsa al copspetto del giudice che ne aveva disposto l'arresto, la 38enne – come più volte ricordato -si era detta profondamente scossa, ammettendo di aver sbagliato a dare troppa confidenza a tutti e, in particolare, al 12enne, assecondandolo. Aveva fatto riferimento ad un forte momento di stress, per il quale aveva iniziato un percorso psicologico.