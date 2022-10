Furto di materiale ferroso, beccati cinque giovani Intervento dei carabinieri di Airola e Montesarchio. Per tutti gli arresti domiciliari

Li hanno beccati mentre si stavano imapdronendo di materiale ferroso lungo la statale Appia, in territorio di Paolisi, nei presso di un'azienda. Nel mirino dei carabinieri di Airola e Montesarchio sono finiti cinque giovani: due di Benevento, uno di Moiano, gli altri di Bonea ed Airola. Tutti sono stati condotti in caserma per i necessari accertamenti e poi, su disposizione del Pm, sottoposti agli arresti domiciliari. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Teresa Meccariello, Antonio Leone e Vittorio Fucci.

