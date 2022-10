Incendio bar e altri episodi registrati in centro, domani comitato in Prefettura Accolta la richiesta del sindaco Clemente Mastella: "Ringraziamo il Prefetto per la convocazione"

Alla luce degli inquietanti fenomeni di cronaca registrati nelle ultime ore nel centro storico di Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha chiesto e ottenuto dalla Prefettura la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La riunione si terrà domani mattina alle 11. "Ringraziamo il Prefetto Carlo Torlontano per la sollecitudine con cui ha accolto la richiesta dell'amministrazione. Le forze dell'ordine continuano a svolgere un prezioso ruolo per arginare fenomeni di natura criminale contro i quali occorre compattarsi perché non guadagnino nemmeno un millimetro. La congiuntura economica notoriamente delicata potrebbe innescare meccanismi di recrudescenza che dobbiamo impegnarci a stroncare sul nascere. Evidenzio, infine, che il sistema di videosorveglianza in centro storico si è rivelato utile ed efficace, anche in occasione degli ultimi tristi episodi avvenuti in centro storico, nel fornire elementi utili agli investigatori per l'accertamento delle responsabilità" ha rimarcato infine il sindaco di Benevento Clemente Mastella.