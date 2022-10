Condannato per furto energia elettrica, assolto titolare del bar Carmelo Caffè La sentenza della Corte di appello

Condannato a 8 mesi in primo grado, assolto in appello Carmelo Ambrosone, 57 anni, di Montesarchio, titolare del bar Carmelo Caffè, accusato di furto aggravato di energia elettrica. Difeso dall'avvocato Fucci, ad Ambrosone era stato contestato il furto di corrente, per cinque anni, per un importo di decine di migliaia di euro.