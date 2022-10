Anziana truffata a Benevento: "C'è un pacco da ritirare, è per suo nipote" Il malvivente si è fatto consegnare circa 700 euro dalla malcapitata

Settecento euro ed alcuni oggetti in oro il bottino del truffatore che nella giornata di ieri ha raggirato una pensionata della zona alta di Benevento. L'uomo, ben vestito e con modi gentili ha bussato alla porta della malcapitata e le ha propinato la solita storiella del pacco da consegnare al nipote.

Una serie di fandonie 'arricchite' anche da una telefonata, ovviamente falsa. Il truffatore, dinanzi allo scetticismo mostrato dalla pensionata, le ha infatti allungato il telefono. Dall'altra parte del 'filo' un complice che ha purtroppo carpito la fiducia della donna che, a quel punto, ha consegnato nelle mani del malvivente settecento euro ed alcuni oggetti in oro per arrivare alla cifra necessaria per ritirare il pacco. Presi i soldi l'uomo si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Dopo poco la pensionata si è accorta di essere stata raggirata ed ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini che dovranno restituire un volto e un nome al balordo.