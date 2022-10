Le dà una testata al volto, poi pugni ("Non me ne vado finchè..."): condannato Benevento. Un anno e 4 mesi ad un 32enne di San Giorgio del Sannio

Un anno e 4 mesi, una provvisionale di 2mila euro ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore d ella parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Fallarino per un 32enne di San Giorgio del Sannio, difeso dall'avvocato Roberto Pulcino, riconosciuto responsabile di stalking e lesioni ai danni della ex, ma assolto dall'accusa di violenza privata.

Le imputazioni riguardavano fatti del 2018: sia durante, sia dopo che la loro relazione era terminata, lui l'avrebbe ripetutamente minacciata (“Non me ne vado finche non ti ammazzo”) e pesantemente offesa. Inoltre, l'avrebbe accusata di avere altri rapporti, l'avrebbe raggiunta sul luogo di lavoro e l'avrebbe attesa sotto la sua abitazione.

E ancora: l'avrebbe percossa, sbattendole la testa vicino ad un muretto, e, nei pressi di un locale a Ceppaloni, l'avrebbe colpita con calci ed una testata al volto che aveva causato alla malcapitata, parte civile con l'avvocato Antonio Leone, lesioni giudicate guaribili in 19 giorni. Oggi la conclusione del processo, con il giudice che ha anche trasmesso alla Procura, perchè valuti una falsa testimonianza, gli atti relativi ad una deposizione.

