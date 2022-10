In pullman con la droga, comprata a Napoli, negli slip: nessuna misura più Benevento. Obbligo di firma revocato ad un 36enne di nazionalità gambiana

Era stato arrestato alla fine di aprile, poi aveva ottenuto l'obbligo di dimora e, infine, quello di firma, che ora è stato revocato. Nessuna misura più per Thomas Clement (avvocato Fabio Russo), 36 anni, nazionalità gambiana, domiciliato a Benevento, fermato alla fine di aprile fa dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia.

Il giovane era finito in carcere dopo essere stato bloccato a bordo di un pullman proveniente dal capoluogo partenopeo. Perquisito, era stato trovato in possesso di due involucri di cellophane contenenti complessivamente 40 stecchette di hashish, custodite negli slip.

Duecento euro in contanti – dieci banconote da 20 euro –erano invece stati ritrovati nell'armadio della stanza di un appartamento, in un immobile in via Polcari, nel quale vive con altri cittadini stranieri.

Comparso dinanzi al Gip per la convalida, il 36enne aveva ammesso di aver comprato la droga a piazza Garibaldi, a Napoli, con i soldi che guadagna lavorando in campagna, ma aveva sostenuto di averlo fatto perchè la consuma con i suoi connazionali.