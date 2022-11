Piazza Piano di Corte, pugni e calci al volto, giovane ridotto male: 2 anni Benevento. E' la pena, patteggiata e sospesa, per Francesco Cifiello, 21 anni

Due anni. E' la pena, sospesa e patteggiata, decisa dal giudice Loredana Camerlengo, che ha ritenuto non congrua quella di 1 anno inizialmente concordata tra Pm e difesa, per Francesco Cifiello (avvocato Antonio Leone), 21 anni, di Benevento, accusato di lesioni gravissime.

L'imputazione era relativa ad un episodio accaduto il 22 settembre del 2021 in piazza Piano di Corte. Dove, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sceso da una Nissan, Cifiello avrebbe aggredito e sferrato calci e pugni ad un 27enne - è assistito dall'avvocato Federico Paolucci, che si era opposto al patteggiamento-, ricoverato in prognosi riservata al Rummo per un trauma cranico commotivo nella regione temporale sinistra e la frattura del seno mascellare sinistro.

Accompagnato dal suo legale, l'allora 20enne si era subito presentato ai carabinieri, dove era stato interrogato dal Pm. Aveva sostenuto di essere intervenuto per sedare una lite scoppiata tra la persona ferita ed un suo amico. Inoltre, aveva aggiunto che subito dopo il 27enne avrebbe cercato di schiaffeggiarlo, e che lui, per tutta risposta, aveva reagito.

Le indagini, supportate dall'analisi dei filmati delle telecamere e da alcune testimonianze, erano sfociate, a novembre, nell'obbligo di firma tre volte a settimana stabilito per l'indagato. Che, a distanza di un mese, era stato raggiunto dal divieto di accesso, disposto dal questore Edgardo Giobbi, a tutti i pubblici esercizi di piazza Piano di Corte nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze di essi, per 2 anni, dalle ore 18 alle 6.00 del giorno successivo. Nello scorso gennaio, poi, la fissazione del giudizio immediato, alla quale era seguita la scelta del rito alternativo.

(foto di repertorio)