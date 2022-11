Tir azienda di trasporti va a fuoco, autista si mette in salvo. Traffico in tilt E' accaduto lungo il raccordo, tra San Giorgio del Sannio e Castel del Lago

Momenti di paura, ma nessuna conseguenza per le persone, per l'incendio divampato lungo il raccordo autostradale, nel tratto tra lo svincolo di Castel del Lago e San Giorgio del Sannio. E' qui che, per cause in corso di accertam ento, ha preso fuoco il tir di un'azienda di trasporti della provincia di Salerno.

L'autista è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a dare l'allarme, che ha convogliato sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero dal motore e dalla cabina al resto del mezzo pesante. Traffico inevitabilmente in tilt e lunghe code.