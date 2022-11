Docente di Ingegneria derubato del computer in facoltà Benevento. E' accaduto in piazza Roma, esaminate le immagini delle telecamere

Gli hanno rubato il computer che utilizzava per il lavoro. E' un docente universitario la vittima del furto messo a segno in Piazza Roma, all'interno della facoltà di Ingegneria.

Secondo una prima ricostruzione, il professore, di nazionalità straniera, ha lasciato il pc su un tavolo e si è allontanato per alcuni minuti. Quando è ritornato, è stato costretto a fare i conti con una brutta sorpresa: l'apparecchio era sparito. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini.

Esaminate le immagini registrate dalle telecamere all'ingresso, non è escluso che possano contenere elementi utili a risalire all'autore del gesto.

Accusato di un furto in una casa, assolto

Era accusato di aver messo a segno un furto in un'abitazione, è stato assolto per non aver commesso il fatto. Così il giudice Fallarino al termine del processo a carico di Luca Bonelli, 34 anni, di Dugenta, chaimato in causa per un episodio accaduto nel 2017 a Sant'Agata dei Goti.

Secondo gli inquirenti, si sarebbe introdotto in una casa e si sarebbe impadronito di una collana d'oro custodita nel comò della camera da letto. Un'accusa dalla quale il giovane, difeso dall'avvocato Giuseppe D'Agostiono, è stato assolto.