Il tragico destino di Immacolata, disposta l'autopsia Benevento. Forse lunedì l'esame della 76enne di Pannarano morta in un incidente

Disposta dalla Procura l'autopsia di Immacolata, la 76enne di Pannarano morta ieri mattina in un incidente stradale accaduto lungo la provinciale, dove era stato registrato l'impatto tra la sua Lancia Musa ed un Fiat Ducato. L'esame, per il quale saranno avvisate le parti: i familiari della vittima e il conducente del furgone, in modo da consentire loro la nomina di un consulente di fiducia, sarà affidato al dottore Massimo Esposito, che dovrebbe eseguirlo nel pomeriggio di lunedì presso l'obitorio del San Pio.

Tappa importante nell'inchiesta, perchè dovrà stabilire se la malcapitata sia stata o no colpita da un malore mentre guidava. Era a poche centina di metri da casa, fatale lo scontro con il mezzo a bordo del quale si trovavano alcuni operai. Non il primo dramma, purtroppo, in quel tratto di strada già teatro di altri lutti. Quando la terribile notizia si è diffusa, è stata enorme l'emozione per il destino toccato alla pensionata, che alcuni anni fa aveva perso il marito, con il quale, da Napoli, era tornata a Pannarano, il centro del quale entrambi erano originari.