Anche il cuore di Cristina si è fermato: 3 morti per incidenti in una settimana Benevento. La 60enne di Foiano è deceduta al San Pio, era ricoverata da domenica scorsa

Non ce l'ha fatta Cristina, la 60enne di Foiano di Valfortore che domenica scorsa era rimasta vittima di un incidente. Secondo una prima ricostruzione, era finita con la sua Ford Focus in un burrone, compiendo un volo di dieci metri che si era concluso tra la vegetazione, dove l'auto si era capovolta.

Soccorsa, la malcapitata era stata trasportata al Rummo da un'ambulanza della Croce rossa e giudicata in prognosi riservata. Nonostante le cure dei medici, le sue condizioni si sono complicate, fino al momento in cui, nella serata di ieri, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Su incarico del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, il medico legale Umberto De Gennaro ha proceduto alla visita esterna. Resta da capire se il Pm disporrà o meno l'autopsia della 60enne, vedova e madre di due figlie, già affetta da alcuni problemi.

Con quella della 60enne, salgono a tre le morti per incidenti stradali registrate nella nostra provincia nel giro di una settimana. Un elenco tristissimo nel quale figurano anche un 32enne di Reino e una 76enne di Pannarano.