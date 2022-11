Problemi psichici, minaccia con coltello nonna e carabinieri: bloccato col taser E' accaduto a Fragneto Monforte

Hanno bloccato con il taser un 44enne che li minacciava con un coltello di circa 30 centimetri ed un bicchiere di vetro rotto. E' accaduto nella notte in un'abitazione di Fragneto Monforte, dove i militari hanno risposto alla richiesta di aiuto di un'anziana minacciata dall'uomo, peraltro suo nipote, affetto da problemi psichici.

In una nota si legge che "un militare ha utilizzato per due volte il taser in modalità di deterrenza, mediante la scarica del “warning ark”. Il 44enne ha però continuato ad invenire contro i carabinieri, tentando di colpirli con l’arma, fino a quando è stato "colpito dalla scarica elettrica, disarmato ed immobilizzato".

Dopo il primo soccorso, l’uomo è stato affidato alle cure del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio. Non ha riportato" lesioni nè complicazioni sanitarie", per lui è scattata la denuncia.