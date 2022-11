Un assistito lo chiama, avvocato interviene: denunciato, inchiesta archiviata La pronuncia del Gip per un legale di S. Agata dei Goti accusato di minacce ai carabinieri

Lui ed il papà del ragazzo che assisteva erano finiti nei guai per una ipotesi di minaccia a pubblico ufficiale, ma il gip Gelsomina Palmieri ha accolto la richiesta del pm Giulio Barbato, avanzata anche alla luce delle investigazioni difensive, ed ha archiviato l'indagine a carico delle due persone.

Una di loro è un avvocato di Sant'Agata dei Goti che il 10 settembre del 2021 era intervenuto quando il conducente di un'auto, a bordo della quale viaggiava anche un altro giovane, era stato fermato nella citta saticulana dai carabinieri, che gli avevano contestato, come fresco patentato, la possibilità di guidare quella macchina perchè di cilindrata superiore a quella prevista nel suo caso.

Quando era arrivato sul posto, il legale aveva analizzato la carta di circolazione ed aveva fatto notare ai militari che, in base alla cilindrata, tutto era in regola. Ne era nata una discussione proseguita anche in caserma, dove era sopraggiunto anche il padre del ragazzo. I toni erano diventati accesi, al punto che i carabinieri avevano denunciato l'avvocato e l'altro uomo per minaccia a pubblico ufficiale.

Da qui l'avvio di un procedimento che si è concluso perchè il Pm ha ritenuto di non dover andare oltre perchè anche dalle indagini svolte dall'avvocato Danilo Riccio era emerso un quadro che spingeva in direzione dell'assenza del reato prospettato. A seguire, la richiesta di archiviazione ed il sì del Gip che ha scritto la parola fine sulla vicenda.