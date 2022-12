Tragedia a Montesarchio: 15enne stroncato da un malore Vani i tentativi dei sanitari di rianimarlo: comunità sconvolta

E' stato un malore a stroncare un ragazzo di soli 15 anni di Montesarchio.

Il giovane, residente alla frazione Varoni, aveva cominciato ad accusare dolori all'addome nella serata di ieri, tanto da recarsi in ospedale a Benevento per un controllo, per poi però tornare a casa.

Nella notte però il giovane ha accusato un nuovo malore ed è intervenuto il 118: tutti i tentativi di rianimare il ragazzo però si sono rivelati vani.



Il sindaco: "Stop manifestazioni natalizie"

Sconvolta la comunità di Montesarchio per l'accaduto. Il sindaco Franco Damiano ha dichiarato: "Una tragedia purtroppo questa mattina ha sconvolto la nostra comunità. Montesarchio oggi piange Antonio, scomparso a soli 15 anni. Un destino atroce ci priva di un ragazzo nel fiore degli anni: il mio abbraccio, in rappresentanza di tutta la comunità montesarchiese, va alla famiglia, invitando tutti a starle vicino. In segno di rispetto, inoltre, saranno interrotte tutte le manifestazioni natalizie e saranno spente le luminarie.

La scuola: "Attoniti e affranti"

Anche l'Istituto Lombardi, che il ragazzo frequentava, ha espresso cordoglio per l'accaduto: “La comunità dell'Istituto Lombardi attonita e affranta si stringe con un addolorato abbraccio alla famiglia di Antonio, alunno della Terza Liceo Musicale che improvvisamente e inaspettatamente torna alla dimora eterna e prega il Padre Celeste perché doni, a chi rimane nel dolore, speranza e conforto”.